Одной из мишеней ночного обстрела была энергетическая инфраструктура — Зеленский
Одной из целей российского обстрела в ночь на 16 июля 2025 года была энергетическая инфраструктура Украины (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по Украине в ночь на среду, 16 июля, отметив, что одной из целей атаки была энергетическая инфраструктура.
Об этом он написал в Telegram.
По его словам, под основным ударом находились Винницкая, Днепровская, Харьковская и Одесская области.
«Одной из мишеней была, в частности, энергетическая инфраструктура. Сейчас максимально стараются все восстановить в Кривом Роге, электроснабжение будет возвращено в течение сегодняшнего дня», — отметил президент.
Он также отметил бойцов авиации Воздушных сил, армейской авиации, авиации Военно-Морских сил, подразделений беспилотных систем, зенитных ракетных войск, противовоздушной обороны ВМС, мобильных огневых групп и подразделений РЭБ Сил обороны Украины, поблагодарив их за сбивание около 200 беспилотников.
«Россия не меняет свою стратегию, и для эффективного противодействия этому террору нам нужно системное усиление защиты: больше ПВО, больше перехватчиков, больше решимости, чтобы Россия чувствовала наш ответ», — отметил Зеленский.
В ночь на среду, 16 июля, российская армия атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М и 400 беспилотниками-имитаторами различных типов, 255 из которых — шахматы.
Основными направлениями удара стали Кривой Рог, Харьков и Винница.
По данным Воздушных сил ВСУ, противовоздушная оборона уничтожила 98 дронов на севере, юге, востоке и в центре страны, еще 145 дронов-имитаторов были локально потеряны или подавлены РЭБ.