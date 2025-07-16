Одной из целей российского обстрела в ночь на 16 июля 2025 года была энергетическая инфраструктура Украины (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по Украине в ночь на среду, 16 июля , отметив, что одной из целей атаки была энергетическая инфраструктура.

Об этом он написал в Telegram.

По его словам, под основным ударом находились Винницкая, Днепровская, Харьковская и Одесская области.

«Одной из мишеней была, в частности, энергетическая инфраструктура. Сейчас максимально стараются все восстановить в Кривом Роге, электроснабжение будет возвращено в течение сегодняшнего дня», — отметил президент.

Он также отметил бойцов авиации Воздушных сил, армейской авиации, авиации Военно-Морских сил, подразделений беспилотных систем, зенитных ракетных войск, противовоздушной обороны ВМС, мобильных огневых групп и подразделений РЭБ Сил обороны Украины, поблагодарив их за сбивание около 200 беспилотников.

«Россия не меняет свою стратегию, и для эффективного противодействия этому террору нам нужно системное усиление защиты: больше ПВО, больше перехватчиков, больше решимости, чтобы Россия чувствовала наш ответ», — отметил Зеленский.

В ночь на среду, 16 июля, российская армия атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М и 400 беспилотниками-имитаторами различных типов, 255 из которых — шахматы.

Основными направлениями удара стали Кривой Рог, Харьков и Винница.

По данным Воздушных сил ВСУ, противовоздушная оборона уничтожила 98 дронов на севере, юге, востоке и в центре страны, еще 145 дронов-имитаторов были локально потеряны или подавлены РЭБ.