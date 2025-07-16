Россия атаковала Украину Искандером и 400 дронами: ПВО обезвредила 343 цели

Россия атаковала Украину Искандером и дронами в ночь на 16 июля (Фото: Сергей Смоленцев/Рейтер)

В ночь на среду, 16 июля, российская армия атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М и 400 беспилотниками-имитаторами различных типов, 255 из которых — шахматы.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что баллистику армия РФ запустила с временно оккупированного Крыма, а дроны — с направлений Шаталово, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, РФ, и мыса Чауда в Крыму.

Противовоздушной обороной было сбито 198 дронов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Кроме того, 145 дронов-имитаторов были локально потеряны или подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание ракеты и 57 БПЛА в 12 локациях, падение обломков — на двух локациях.

Основными направлениями удара стали Кривой Рог, Харьков и Винница.

В ночь на 16 июля армия РФ ударила по Кривому Рогу ракетой и беспилотниками. В городе прогремела серия взрывов. Город частично находится без света, разрушено предприятие, вспыхнули пожары.