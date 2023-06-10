Ночной удар РФ: Воздушные силы уничтожили 20 БПЛА и две крылатые ракеты

10 июня, 11:27
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Воздушные силы уничтожили 20 БПЛА и две крылатые ракеты (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Воздушные силы уничтожили 20 БПЛА и две крылатые ракеты (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

В ночь субботы, 10 июня, россияне нанесли удар по Полтавской, Одесской и Харьковской областям. Силами противовоздушной обороны удалось уничтожить 20 вражеских БПЛА и две крылатые ракеты, сообщают в командовании Воздушных сил.

По сообщению Воздушных сил, российские оккупанты нанесли удар по одному из оперативных аэродромов на Полтавщине баллистическими и крылатыми ракетами типа Искандер и иранскими БПЛА производства.

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Одесскую и Харьковскую области враг атаковал крылатыми ракетами наземного базирования и ударными дронами соответственно.

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Сообщается, что всего по объектам критической инфраструктуры и военным объектам с северного и южного направлений выпущено восемь ракет наземного базирования различных типов и 35 БПЛА Shahed-136/131. Они были выпущены из района восточного побережья Азовского моря.

По информации Воздушных сил, есть погибшие и пострадавшие в Одесской области.

В Одесской ОГА сообщили о трех погибших и 26 пострадавших, из них 3 детей.

Во время атаки российскими оккупантами Полтавской области крылатыми и баллистическими ракетами Искандер и иранскими дронами-камикадзе обошлось без пострадавших.

По сообщению Полтавской ОГА, атаки были сосредоточены в районе военного аэродрома Миргород. Есть определенные повреждения его инфраструктуры и техники.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Одесская область Полтавская область Крылатая ракета Харьковская область Воздушные силы Вооруженных сил Украины атака шахедов

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