В Киевской области в результате ночного удара РФ повреждено предприятие, вспыхнули пожары в двух районах
Спасатели ликвидировали возгорания, которые возникли в Киевской области в результате атаки РФ (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)
В Киевской области в результате ночного удара РФ возникли пожары в двух районах. Об этом сообщает ГСЧС.
В Белоцерковском районе в результате российской атаки возникло возгорание складского помещения.
В то же время в Обуховском районе произошел пожар в частном жилом доме, повреждена хозяйственная постройка.
Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Обошлось без пострадавших.
Глава Киевской области Николай Калашник уточнил, что в Белой Церкви повреждено производственное помещение предприятия, а в Обуховском районе — хозяйственные постройки двух частных домовладений.
По данным Воздушных сил ВСУ, ночью российская армия атаковала Украину тремя баллистическими ракетами Искандер-М и 324 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Противовоздушная оборона сбила и обезвредила 309 дронов.
В Запорожье погибла 74-летняя женщина, войска РФ ударили по остановке, повреждены автостоянка, предприятие и близлежащие жилые дома.
Также Россия ударила по центру Днепра, повреждена девятиэтажная новостройка, возник пожар в админздании, пострадали три человека.
В Одесской области россияне атаковали портовую инфраструктуру, повреждены склады и админздания, возникли пожары.