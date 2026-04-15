В Киевской области в результате ночного удара РФ повреждено предприятие, вспыхнули пожары в двух районах

Спасатели ликвидировали возгорания, которые возникли в Киевской области в результате атаки РФ (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)

В Киевской области в результате ночного удара РФ возникли пожары в двух районах. Об этом сообщает ГСЧС.

В Белоцерковском районе в результате российской атаки возникло возгорание складского помещения.

В то же время в Обуховском районе произошел пожар в частном жилом доме, повреждена хозяйственная постройка.

Реклама

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Обошлось без пострадавших.

Глава Киевской области Николай Калашник уточнил, что в Белой Церкви повреждено производственное помещение предприятия, а в Обуховском районе — хозяйственные постройки двух частных домовладений.

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

По данным Воздушных сил ВСУ, ночью российская армия атаковала Украину тремя баллистическими ракетами Искандер-М и 324 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Противовоздушная оборона сбила и обезвредила 309 дронов.

В Запорожье погибла 74-летняя женщина, войска РФ ударили по остановке, повреждены автостоянка, предприятие и близлежащие жилые дома.

Также Россия ударила по центру Днепра, повреждена девятиэтажная новостройка, возник пожар в админздании, пострадали три человека.

В Одесской области россияне атаковали портовую инфраструктуру, повреждены склады и админздания, возникли пожары.