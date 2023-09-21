Силы ПВО уничтожили более 20 целей над Киевом — КМВА 21 сентября, 07:35 ППО (Фото:Воздушное командование Запад Воздушных Сил ВС Украины/Facebook)

В ночь на четверг, 20 сентября, в Киеве во время российской ракетной атаки Силами и средствами ПВО предварительно было уничтожено более 20 вражеских целей.

Об этом сообщила КМВА в Telegram.

По данным КМВА, предварительно из примерно 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55.

В военной администрации отметили, что официальная информация о количестве и типах сбитых воздушных целей будет опубликована Воздушными силами после обобщения данных.

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Тревога в Киеве продолжалась более 2 часов.

В КГВА добавили, что столица уже пересекла отметку в 1000 часов тревог с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В ночь на 21 сентября во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Россия осуществила массированный запуск крылатых ракет в несколько волн. Взрывы прогремели в Киеве и нескольких областях.

В результате сбития ракет произошло падение обломков в нескольких районах столицы. В Шевченковском районе есть повреждения газовой трубы, предварительно без возгорания. В Дарницком районе обломками повреждены нежилые помещения и припаркованные автомобили.

В столице количество пострадавших после атаки России возросло до семи. Среди них девятилетний ребенок.



