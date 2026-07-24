Россия атаковала энергообъект в Черниговской области, без света остались более 70 тысяч абонентов
Энергетики приступят к восстановительным работам, как только это позволит ситуация с безопасностью (Фото: REUTERS/Mike Blake/File Photo)
В результате российской атаки 23 июля был поврежден энергетический объект в Черниговской области.
Об этом сообщило АО Черниговоблэнерго.
В результате удара без электроснабжения остались более 70 тысяч абонентов в Чернигове, а также в Черниговском и Корюковском районах.
В облэнерго отметили, что энергетики приступят к восстановительным работам, как только это позволит ситуация с безопасностью.