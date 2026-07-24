Россия атаковала энергообъект в Черниговской области, без света остались более 70 тысяч абонентов

Энергетики приступят к восстановительным работам, как только это позволит ситуация с безопасностью (Фото: REUTERS/Mike Blake/File Photo)

В результате российской атаки 23 июля был поврежден энергетический объект в Черниговской области.

Об этом сообщило АО Черниговоблэнерго.



В результате удара без электроснабжения остались более 70 тысяч абонентов в Чернигове, а также в Черниговском и Корюковском районах.

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В облэнерго отметили, что энергетики приступят к восстановительным работам, как только это позволит ситуация с безопасностью.