Применили управляемые ракеты. Вчера Россия нанесла почти полсотни авиаударов по объектам инфраструктуры в Украине — Минобороны
В результате одного из авиаударов пострадала железная дорога во Львовской области (Фото:Андрій Садовий/Telegram)
3 мая Россия нанесла почти полсотни авиаударов по объектам инфраструктуры в разных областях Украины.
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Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.
«Для нанесения авиационных ударов во Львовской, Харьковской, Донецкой, Кировоградской, Луганской и Закарпатской областях противник привлекал оперативно-тактическую и стратегическую авиацию. Было нанесено почти полсотни ударов», — отметил он на брифинге.
По словам Мотузяника, применялись также управляемые авиационные ракеты.
Он добавил, что российские стратегические бомбардировщики ТУ-160 осуществили 18 пусков крылатых ракет воздушного базирования с воздушного пространства над акваторией Каспийского моря по объектам на территории Украины с целью повреждения транспортной инфраструктуры страны.
Председатель правления Укрзализныци Александр Камышин сообщил, что вечером 3 мая оккупанты нанесли удары по шести станциям в центре и на западе Украины. Из-за этого задерживались 25 пассажирских поездов.
По состоянию на утро 4 мая восстановительные работы после обстрелов продолжались.
Пострадали инфраструктурные объекты в Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Кировоградской, Одесской областях. Часть ракет оккупнатов удалось сбить.
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