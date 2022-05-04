Применили управляемые ракеты. Вчера Россия нанесла почти полсотни авиаударов по объектам инфраструктуры в Украине — Минобороны 4 мая, 15:57 Цей матеріал також доступний українською В результате одного из авиаударов пострадала железная дорога во Львовской области (Фото:Андрій Садовий/Telegram)

3 мая Россия нанесла почти полсотни авиаударов по объектам инфраструктуры в разных областях Украины.

Война России против Украины — главные события 4 мая

Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

«Для нанесения авиационных ударов во Львовской, Харьковской, Донецкой, Кировоградской, Луганской и Закарпатской областях противник привлекал оперативно-тактическую и стратегическую авиацию. Было нанесено почти полсотни ударов», — отметил он на брифинге.

Видео дня

По словам Мотузяника, применялись также управляемые авиационные ракеты.

Читайте также: В Закарпатской ОВА рассказали о целях ракетного удара РФ по Воловцу

Он добавил, что российские стратегические бомбардировщики ТУ-160 осуществили 18 пусков крылатых ракет воздушного базирования с воздушного пространства над акваторией Каспийского моря по объектам на территории Украины с целью повреждения транспортной инфраструктуры страны.

Председатель правления Укрзализныци Александр Камышин сообщил, что вечером 3 мая оккупанты нанесли удары по шести станциям в центре и на западе Украины. Из-за этого задерживались 25 пассажирских поездов.

По состоянию на утро 4 мая восстановительные работы после обстрелов продолжались.

Пострадали инфраструктурные объекты в Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Кировоградской, Одесской областях. Часть ракет оккупнатов удалось сбить.







Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.