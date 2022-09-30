Удар РФ по гражданской колонне в Запорожье: в городе и области объявлен траур по погибшим

30 сентября, 11:35
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В результате атаки войск РФ на окраину Запорожья погибли 23 человека (Фото:Иван Федоров/Telegram)

В результате атаки войск РФ на окраину Запорожья погибли 23 человека (Фото:Иван Федоров/Telegram)

В субботу, 1 октября, в Запорожье и Запорожской области объявлен траур по погибшим в результате ракетного удара РФ по гражданской гуманитарной колонне на окраине города.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

«В связи с трагедией и с целью памяти погибших 1 октября 2022 года объявляется днем ​​траура в Запорожской области», — отметил он.

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Старух назвал атаку очередным терактом страны-агрессора.

Утром российские оккупанты нанесли ракетные удары по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. Погибли по меньшей мере 23 человека, еще 28 получили ранения. Все они — мирные жители.

https://www.youtube.com/watch?v=u0iyh1C0CZs

Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать собственных родственников, отвезти им помощь.

По предварительным данным, российские войска выпустили 16 ракет из ЗРК С-300.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Траур Запорожская область Ракетные удары Война России против Украины

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