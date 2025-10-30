Удар РФ по Запорожью. Повреждены пять многоэтажек, пострадали 11 человек, среди них шестеро детей — фото
Последствия российского удара по Запорожью 30 октября (Фото: Іван Федоров/Telegram)
Страна-агрессор Россия в ночь на четверг, 30 октября, нанесла комбинированный удар по городу Запорожье и Запорожскому району.
В ГСЧС сообщили, что по одному из адресов произошло разрушение жилого дома с первого по четвертый этаж, после чего обвалился пятый. Спасатели проводят поисково-спасательные работы, привлечены кинологи.
Пиротехники провели обследование территории на наличие взрывоопасных предметов. Спасатели также ликвидировали возгорание кровли трехэтажного жилого дома
Психологи ГСЧС оказали поддержку 15 людям, среди них четыре ребенка. На местах работают все экстренные службы.
Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров заявил, что в результате атаки РФ по Запорожью, Запорожскому и Васильевскому районам погиб один человек, еще тринадцать — получили ранения.
Он уточнил, что 11 человек пострадали в Запорожье, среди них шестеро детей — трое девочек и трое мальчиков. Детям от 3 до 6 лет. Они получают необходимую медицинскую помощь.
По словам Федорова, в результате российского обстрела Запорожья повреждены пять многоэтажек и несколько частных домов. Также разрушено общежитие и изуродованы объекты инфраструктуры.
По предварительным данным, под завалами общежития может находиться один человек, продолжается спасательная операция.
В ОВА добавили, что российские оккупанты ударили по Запорожью не менее 20 беспилотниками и восемью ракетами.
В Запорожье вечером 29 октября были слышны звуки взрыва. Ночью враг продолжил атаку, попав в объект инфраструктуры.