Страна-агрессор Россия в ночь на четверг, 30 октября, нанесла комбинированный удар по городу Запорожье и Запорожскому району.

В ГСЧС сообщили, что по одному из адресов произошло разрушение жилого дома с первого по четвертый этаж, после чего обвалился пятый. Спасатели проводят поисково-спасательные работы, привлечены кинологи.

Пиротехники провели обследование территории на наличие взрывоопасных предметов. Спасатели также ликвидировали возгорание кровли трехэтажного жилого дома

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Психологи ГСЧС оказали поддержку 15 людям, среди них четыре ребенка. На местах работают все экстренные службы.

Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров заявил, что в результате атаки РФ по Запорожью, Запорожскому и Васильевскому районам погиб один человек, еще тринадцать — получили ранения.

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Он уточнил, что 11 человек пострадали в Запорожье, среди них шестеро детей — трое девочек и трое мальчиков. Детям от 3 до 6 лет. Они получают необходимую медицинскую помощь.

По словам Федорова, в результате российского обстрела Запорожья повреждены пять многоэтажек и несколько частных домов. Также разрушено общежитие и изуродованы объекты инфраструктуры.

Фото: Иван Федоров/Telegram

По предварительным данным, под завалами общежития может находиться один человек, продолжается спасательная операция.

В ОВА добавили, что российские оккупанты ударили по Запорожью не менее 20 беспилотниками и восемью ракетами.

Фото: Иван Федоров/Telegram

В Запорожье вечером 29 октября были слышны звуки взрыва. Ночью враг продолжил атаку, попав в объект инфраструктуры.