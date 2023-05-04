Применяла ли РФ баллистические ракеты во время ночной атаки: в Воздушных силах ВСУ сделали заявление 4 мая, 10:58 В ночь на 4 мая РФ атаковала Киев дронами, власти заявили о возможном применении баллистики (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

В Воздушных силах ВСУ не подтвердили использование Россией баллистических ракет во время атаки по Украине в ночь на четверг, 4 мая, однако не исключили, что это могло произойти.

Спикер ведомства Юрий Игнат подчеркнул в эфире национального телемарафона, что пока нет таких фактов «прилетов». Он отметил, что необходимо один-два дня для установления точной информации.

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«Ночью была активность и вражеской авиации, также летал самолет МиГ-31, также была угроза применения баллистического вооружения. Пока мы не можем подтвердить, что именно оно было применено, нет фактов „прилета“. Однако не исключается, что может быть. Поэтому информация, которая есть в настоящее время — мы не подтверждаем применение баллистики», — сказал представитель ВСУ.

Игнат уточнил, что ночью на юге Украины силы ПВО сбили 12 дронов-камикадзе, а в центре уничтожены шесть вражеских беспилотников этого типа и один разведывательный дрон оккупантов.

В ночь на 4 мая Россия осуществила очередную массированную атаку на Украину. Силы ПВО сбили 18 из 24 иранских дронов-камикадзе Shahed, а также разведывательный беспилотник.

Власти Киева сообщили, что в районе столицы уничтожили все вражеские цели. Там говорили, что кроме дронов может идти речь, вероятно, о баллистических ракетах.

На улицах трех районов Киева упало около десяти обломков сбитых объектов, повреждены авто.

В Одессе дроны-камикадзе попали в здания трех общежитий учебных заведений.