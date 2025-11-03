Россияне ударили дронами по Сумской области: есть погибший и раненые
Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы, уточняются все последствия атаки. (Фото: @hryhorov_oleg)
В ночь на 3 ноября российские войска нанесли удар дронами-камикадзе по Тростянецкой общине на Сумщине.
Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров.
По предварительным данным, погиб один человек.
Спасатели деблокировали трех пострадавших из-под завалов — им оказывают медицинскую помощь.
«Россияне цинично попали в людей — прицельно, ночью, когда они спали», — говорится в сообщении общины.
Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы, уточняются все последствия атаки.