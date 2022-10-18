Удар РФ по Житомиру: в городе не будет работать электротранспорт, частично возобновляется подача воды 18 октября, 14:35 В Житомире после ударов РФ не было света и воды (Фото:Nikola Johnny Mirkovic/Unsplash)

Во вторник, 18 октября, в Житомире из-за ударов РФ по объекту энергетической инфраструктуры не будут курсировать трамваи и троллейбусы.

Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин в эфире национального телемарафона.

«Сегодня электротранспорт в городе работать не будет. Это связано с восстановительными работами с возможностью энергосистемы обеспечить тяговые подстанции электроэнергией», — пояснил он.

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По его словам, в городе частично начали возобновлять водоснабжение.

«Подключили главную канализационную станцию — это также очень важно, потому что водоснабжение без канализационной системы невозможно. Вода есть на 1−2 этажах в зависимости от района. Продолжается работа, чтобы подключить полностью 1й подъем», — отметил Сухомлин.

Мэр добавил, что на данный момент приблизительно 25−30% города подключено к электрической энергии, но мощностей пока не хватает.

Все больницы Житомира обеспечены автономными системами энергообеспечения и в них проблем с электричеством не было.

18 октября войска РФ нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры в Житомире. Город остался без света и воды, больницы работали на резервном питании.

В результате атаки ранения получили два человека.



