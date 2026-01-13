Россия атаковала железную дорогу в Донецкой области, ранены двое работников Укрзализныци

Войска страны-агрессора России атаковали дронами железную дорогу в Донецкой области, в результате чего ранения получили двое работников Укрзализныци .

Об этом сообщил председатель правления УЗ Александр Перцовский в Facebook.

По его данным, ранения получили машинист и осмотрщица вагонов. Состояние пострадавших стабильное, им оказывают медицинскую помощь в больнице.

Реклама

«БпЛА не подхватили средства мониторинга, но оба были со служебными защитными средствами — это существенно помогло», — отметил он.

Перцовский рассказал, что локомотив также был оснащен дополнительной защитой.

Председатель правления УЗ заверил, что железнодорожники выполняли чисто гражданскую миссию по перемещению энергетического оборудования.

«Очередной коварный прицельный удар по труженикам-железнодорожникам, очередная попытка запугать Донетчину. Максимально поддержим коллег, сделаем все возможное для скорейшего выздоровления», — добавил Перцовский.

12 января россияне нанесли ряд ударов по объектам Укрзализныци. Несмотря на обстрелы и сложные погодные условия, поезда продолжили движение, сообщал председатель правления УЗ.

В ночь на 13 января Россия осуществила очередную массированную ракетно-дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру ряда регионов.

В результате обстрелов на утро были обесточены потребители в городе Киев, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях, сообщал заместитель министра энергетики Украины Александр Вязовченко.

Также в пригороде Харькова Россия нанесла удар по терминалу Новой почты, погибли четыре человека, по меньшей мере шесть ранены.

В Одессе в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома, пострадали шесть человек.