Россия атаковала железную дорогу в Донецкой области, ранены двое работников Укрзализныци

13 января, 14:56
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Россияне атаковали железную дорогу в Донецкой области 13 января (Фото: Oleksandr Pertsovskyi/Facebook)

Россияне атаковали железную дорогу в Донецкой области 13 января (Фото: Oleksandr Pertsovskyi/Facebook)

Войска страны-агрессора России атаковали дронами железную дорогу в Донецкой области, в результате чего ранения получили двое работников Укрзализныци.

Об этом сообщил председатель правления УЗ Александр Перцовский в Facebook.

По его данным, ранения получили машинист и осмотрщица вагонов. Состояние пострадавших стабильное, им оказывают медицинскую помощь в больнице.

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«БпЛА не подхватили средства мониторинга, но оба были со служебными защитными средствами — это существенно помогло», — отметил он.

Перцовский рассказал, что локомотив также был оснащен дополнительной защитой.

Председатель правления УЗ заверил, что железнодорожники выполняли чисто гражданскую миссию по перемещению энергетического оборудования.

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«Очередной коварный прицельный удар по труженикам-железнодорожникам, очередная попытка запугать Донетчину. Максимально поддержим коллег, сделаем все возможное для скорейшего выздоровления», — добавил Перцовский.

12 января россияне нанесли ряд ударов по объектам Укрзализныци. Несмотря на обстрелы и сложные погодные условия, поезда продолжили движение, сообщал председатель правления УЗ.

В ночь на 13 января Россия осуществила очередную массированную ракетно-дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру ряда регионов.

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В результате обстрелов на утро были обесточены потребители в городе Киев, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях, сообщал заместитель министра энергетики Украины Александр Вязовченко.

Также в пригороде Харькова Россия нанесла удар по терминалу Новой почты, погибли четыре человека, по меньшей мере шесть ранены.

В Одессе в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома, пострадали шесть человек.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Укрзализныця Донецкая область Война России против Украины атака шахедов Железная дорога

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