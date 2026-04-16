Как сообщают корреспонденты, сильно пострадало здание одной из церквей в Запорожье (Фото: suspilne.media)

Об этом говорится в репортаже Суспільного.

Житель Запорожья Назар рассказал, что в момент попадания КАБа находился вместе с братом внутри здания церкви.

«Мы электрики, делали ремонт, были на кухне, нас засыпало мебелью и пылью. Там все, что могло отлететь — отлетело. Мы быстро побежали, сначала думали в подвал, потому что РФ часто повторно запускает КАБы, но там все было в пыли, трудно дышать, поэтому выбежали на улицу. Я электрик, сразу понял, что нужно выключить все, чтобы не загорелось, забежал внутрь, выключил и убежал с младшим братом. Отправил его домой, он весь в пыли», — сказал он.

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Фото: suspilne.media

Фото: suspilne.media

Как сообщают корреспонденты, пострадало и здание одного из городских отелей — оказались выбиты окна, изуродован фасад, разрушена часть конструкций, а внутри — осколки стекла и поврежденные помещения.

Взрывной волной повреждены магазины и частные дома жителей Запорожье. Кроме зданий, повреждены автомобили местных жителей и микроавтобус, заявили журналисты.

Фото: suspilne.media

Фото: suspilne.media

Фото: suspilne.media

Фото: suspilne.media

Фото: suspilne.media

Прокурор Запорожской областной прокуратуры Владислав Туркин рассказал Суспільному, что российские оккупанты нанесли как минимум два удара по городу корректируемыми авиабомбами.

«На данный момент известно об одном раненом и одном погибшем, который находился непосредственно на территории церкви возле места попадания. Указанные действия подпадают под состав преступления, предусмотренного статьей 438 УК Украины. Это военное преступление. Это стопроцентно гражданские объекты, рядом нет военных объектов, это нападение на гражданское население», — подытожил он.

Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Ранее глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил о новой атаке российских оккупантов по областному центру и региону.

Затем в полиции Запорожской области сообщили, что оккупанты ударили тремя КАБами по жилому району Запорожья. Одна из авиабомб попала на территорию религиозного заведения, где в это время находились люди.

Позднее Федоров сообщил о восьми пострадавших из-за последней атаки РФ по Запорожью — шести женщинах и двух мужчинах.