Россияне атаковали Киевскую область: погибла 82-летняя женщина, двое людей пострадали

В Вышгородском районе в результате атаки РФ погибла женщина (Фото: ГСЧС)

В результате российской атаки на Вышгородский район Киевской области погибла 82-летняя женщина, еще два человека получили ранения. Об этом 9 ноября сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, в результате попадания разрушены двухэтажный частный жилой дом и гараж. В момент атаки погибшая женщина находилась на втором этаже дома.

Один из пострадавших получил минно-взрывную травму, ожог лица и резаную рану стопы. В госпитализации он не нуждался. Состояние и характер травм другой пострадавшей в настоящее время уточняются.

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Кроме того, взрывной волной повреждены многоквартирный дом и автомобиль.

На месте работают спасатели и другие профильные службы, пострадавшим оказывают необходимую помощь.

9 ноября Россия атаковала Киев реактивными БПЛА. В Соломенском районе столицы возник пожар, а в Деснянском БПЛА упал на открытой территории одной из школ.