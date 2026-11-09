Россияне атаковали Киевскую область: погибла 82-летняя женщина, двое людей пострадали

9 ноября, 15:30
Google Читайте NV в Google
В Вышгородском районе в результате атаки РФ погибла женщина (Фото: ГСЧС)

В Вышгородском районе в результате атаки РФ погибла женщина (Фото: ГСЧС)

В результате российской атаки на Вышгородский район Киевской области погибла 82-летняя женщина, еще два человека получили ранения. Об этом 9 ноября сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, в результате попадания разрушены двухэтажный частный жилой дом и гараж. В момент атаки погибшая женщина находилась на втором этаже дома.

Один из пострадавших получил минно-взрывную травму, ожог лица и резаную рану стопы. В госпитализации он не нуждался. Состояние и характер травм другой пострадавшей в настоящее время уточняются.

Реклама

Читайте также:
Спасатели показали последствия дневной атаки России на Киев — фото

Кроме того, взрывной волной повреждены многоквартирный дом и автомобиль.

На месте работают спасатели и другие профильные службы, пострадавшим оказывают необходимую помощь.

9 ноября Россия атаковала Киев реактивными БПЛА. В Соломенском районе столицы возник пожар, а в Деснянском БПЛА упал на открытой территории одной из школ.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Киевская область Война России против Украины реактивный дрон

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies