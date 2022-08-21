Удар РФ по многоэтажке в Вознесенске: количество раненых возросло до 14 человек, пять из них остаются в больнице

21 августа, 11:40
Войска РФ ударили по многоэтажному жилому дому в Вознесенске 20 августа (Фото:ГСЧС)

Войска РФ ударили по многоэтажному жилому дому в Вознесенске 20 августа (Фото:ГСЧС)

Количество раненых в результате удара РФ по многоэтажному жилому дому в Вознесенске Николаевской области возросло до 14 человек. Среди них — трое детей.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

На данный момент в больнице находятся трое взрослых и двое детей.

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«В результате попадания в пятиэтажку повреждены конструктивные элементы с первого по пятый этаж, обрушены балконы, выбиты стекла и окна», — добавил глава ОВА.

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Он подчеркнул, что в городе также повреждены около пяти одноэтажных домов.

Днем в субботу, 20 августа, россияне ударили по жилому многоэтажному дому в Вознесенске. Сообщалось о 12 раненых, два ребенка находились в тяжелом состоянии.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Николаевская область Война России против Украины

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