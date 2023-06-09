Над Украиной ночью сбили четыре ракеты и 14 беспилотников
В ночь на 9 июня над Украиной сбили 18 воздушных целей в ночь на 9 июня (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Российские оккупанты выпустили по Украине в ночь на пятницу, 9 июня, шесть крылатых ракет и до 16 ударных беспилотников. Большинство сбили силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщают Воздушные силы.
Для атаки на военные объекты и объекты критической инфраструктуры, которая длилась с 22:00 по 04:00, оккупанты использовали иранские дроны-камикадзе Shahed-136/131 и ракеты воздушного базирования Х-101/Х-55. Беспилотники запускали с южного направления, ракеты — с четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря.
Силы и средства ПВО в зонах ответственности воздушных командований Восток, Запад и Юг уничтожили:
- четыре крылатые ракеты;
- десять Shahed-136/131, Ланцет;
- четыре Орлан-10, Supercam.
До этого в четверг вечером, 8 июня, россияне нанесли двум Калибрами удар по одному из гражданских объектов в Черкасской области.