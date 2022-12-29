Российская ракета попала по энергетическому объекту в Ивано-Франковской области, спасатели ликвидировали пожар 29 декабря, 13:27 Одна из вражеских ракет попала в жилой дом, обошлось без жертв (Фото:Светлана Онищук/Telegram)

Одна из российских ракет, выпущенных во время массированной атаки РФ на Украину в четверг, 29 декабря, попала по энергетическому объекту в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук в Telegram.

В результате попадания возник пожар на общей площади 50 м.кв. Его уже удалось ликвидировать спасателям.

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Пострадавших и жертв нет в результате атаки нет.

Онищук добавила, что еще одна ракета повредила частное жилое здание на территории Тлумачской территориальной громады, но не взорвалась.

Утром 29 декабря по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Она длилась почти пять часов. По всей стране работала ПВО, удалось сбить 54 из 69 вражеских ракет.

В Киеве раздавались взрывы, обломки сбитых российских ракет повредили два частных дома в Дарницком районе, а также промышленное предприятие в Голосеевском районе и детскую площадку в Печерском районе.

Три человека пострадали, серди них — 14-летний ребенок.

Всего над столицей удалось сбить 16 из 16 выпущенных ракет.

Были зафиксированы попадания по Харькову, а также в Одесской и Ивано-Франковской областях.