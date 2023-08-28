Россия выпустила по Украине ракеты с воздуха и моря — силы ПВО сбили часть 28 августа, 09:00 Пуск ракеты (Фото:Воздушное командование Восток)

Россия выпустила по Украине шесть ракет в ночь на понедельник, 28 августа. Силы противовоздушной обороны сбили четыре.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Оккупанты выпустили четыре крылатые ракеты Калибр с фрегата из акватории Черного моря возле Феодосии. Также с двух самолетов Су-34 они атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59. Их россияне направили на Кривой Рог из оккупированной Херсонской области.

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Всего силы ПВО сбили четыре ракеты — два Калибра и две Х-59.

Под утро в большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу. Россияне ударили по промышленному объекту в Полтавской области. Погибли два человека, еще пять пострадали.

Также оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу. Уничтожены два дачных дома, еще пять — повреждены. Пострадавших в результате обстрела нет.