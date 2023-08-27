Силы ПВО уничтожили все российские ракеты, которые летели на Киев — КГВА 27 августа, 07:01 Дым поднимается над Киевом, 2 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Силы противовоздушной обороны сбили все запущенные Россией в ночь на воскресенье, 27 августа, ракеты, которые двигались в направлении Киева.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, предварительно, оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами типа Х-101/555/55 из района Каспийского моря. Пуски осуществляли с самолетов стратегической авиации Ту-95МС.

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«Вражеские цели, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами ПВО. По данным на эту минуту, в Киеве без жертв и разрушений», — сообщил начальник КГВА.

Ночью Россия выпустила ракеты по Украине — во всех регионах объявили воздушную тревогу. На подступах к столице работала ПВО. Также мониторинговые каналы сообщали об угрозе ударов по западным регионам Украины, писали о звуках взрывов в Ивано-Франковской области.