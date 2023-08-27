Силы ПВО уничтожили все российские ракеты, которые летели на Киев — КГВА

27 августа, 07:01
Поделиться:
Дым поднимается над Киевом, 2 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Дым поднимается над Киевом, 2 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Силы противовоздушной обороны сбили все запущенные Россией в ночь на воскресенье, 27 августа, ракеты, которые двигались в направлении Киева.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, предварительно, оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами типа Х-101/555/55 из района Каспийского моря. Пуски осуществляли с самолетов стратегической авиации Ту-95МС.

Видео дня

«Вражеские цели, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами ПВО. По данным на эту минуту, в Киеве без жертв и разрушений», — сообщил начальник КГВА.

Ночью Россия выпустила ракеты по Украине — во всех регионах объявили воздушную тревогу. На подступах к столице работала ПВО. Также мониторинговые каналы сообщали об угрозе ударов по западным регионам Украины, писали о звуках взрывов в Ивано-Франковской области.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Киев Крылатая ракета Каспийское море Ракетные удары Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X