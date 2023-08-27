В Киевской области обломки российских ракет повредили десять домов. Ранены два человека

27 августа, 09:28
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Обломок ракеты, которой Россия атаковала Украину 9 мая (Фото:Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS)

Обломок ракеты, которой Россия атаковала Украину 9 мая (Фото:Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS)

В одном из районов Киевской области во время атаки России в ночь на воскресенье, 27 августа, обломки сбитых крылатых ракет. Есть повреждения, травмы получили два человека.

Об этом заявил глава ОВА Руслан Кравченко.

По его словам, в регионе работала ПВО — попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет. В то же время обломки повредили десять частных домов.

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У одного из них повреждения значительные, в других домах выбиты окна, двери, крыши, посечены фасады. Также повреждены два автомобиля и ангар для хранения сельхозтехники. Двое травмированных в результате российской атаки людей получили помощь медиков на месте.

Новость дополняется…

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Киевская область Ракетные удары Обломки Война России против Украины

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