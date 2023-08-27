Ночью над Украиной сбили четыре российские ракеты, две — над Черкасской областью

27 августа, 09:00
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Люди прячутся на парковке в Киеве во время ракетной атаки России, 11 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Люди прячутся на парковке в Киеве во время ракетной атаки России, 11 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Силы противовоздушной обороны сбили над Украиной четыре российские крылатые ракеты Х-101/Х-55/Х-555 в ночь на воскресенье, 27 августа.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Россияне совершили атаку из воздушного пространства РФ в районе Энгельса, применив пять стратегических бомбардировщиков. Всего выявили до восьми воздушных целей. Четыре — уничтожили в центральных и северных областях Украины.

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В частности, о предварительно двух сбитых ракетах над регионом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. Также ПВО работала в Кировоградской области и возле Киева. О пострадавших и разрушениях не сообщали.

«Остальные воздушные цели, вероятно, ложные, информации о попаданиях не поступало», — добавили в ВС.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Ракетные удары Война России против Украины

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