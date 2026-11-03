«Десятки ракет и дронов по трем ТЭС». В ДТЭК показали последствия ночного массированного удара РФ

Последствия российского удара по одной из ТЭС ДТЭК, 3 ноября 2026 года (Фото: ДТЭК / Скриншот)

В ночь на вторник, 3 ноября, россияне выпустили десятки ракет и дронов по трем теплоэлектростанциям ДТЭК .

Оборудование серьезно повреждено, и станции остановили работу, сообщили в компании.

Всего за ночь Россия запустила по Украине 289 ударных дронов, 17 баллистических и 59 крылатых ракет. Сотрудники станций не пострадали.

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Энергетики сейчас осматривают ТЭС и оценивают масштаб разрушений, однако уже понятно, что они очень значительны, подчеркнули в компании. Ремонт начнется, как только оценка будет завершена, но продлится долго.

К тому же речь идет об оборудовании, которое уже не раз восстанавливали после предыдущих атак.

Фото: ДТЕК / Telegram

Фото: ДТЕК / Telegram

Фото: ДТЕК / Telegram

Фото: ДТЕК / Telegram

Фото: ДТЕК / Telegram

С 18:00 2 ноября Россия атаковала Украину баллистическими ракетами Искандер-М и KN-23, противокорабельными ракетами Циркон, 59 крылатыми ракетами и 289 ударными дронами, 120 из которых были реактивными, сообщили Воздушные силы. ПВО сбила или подавила 309 целей: три баллистические ракеты, около 49 крылатых ракет и 257 дронов, в том числе 89 реактивных.

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Утром 3 ноября в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях по команде Укрэнерго были введены экстренные отключения электроэнергии, сообщили в ДТЭК. Из-за обесточивания столица временно осталась без воды, сообщили в Киевводоканале, а общественный транспорт ходил с перебоями. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что враг атаковал объекты киевского регионального энергоузла.