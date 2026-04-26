В Сумской области в результате атаки российского дрона погибли два человека — 48-летний и 72-летний мужчины. Об этом в Telegram сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

По его словам, россияне нанесли удар по мужчинам на территории Белопольской громады вблизи одного из населенных пунктов, менее чем в 5 км от государственной границы с Россией.

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20 апреля сообщалось, что в Сумской области в результате атак российских БПЛА на гражданские автомобили были ранены четыре человека.

Как сообщил Олег Григоров, на выезде из Путивльской громады вражеский дрон попал в гражданский автомобиль. Пострадали три женщины — их доставили в больницу.

Еще одно авто россияне атаковали в Николаевской сельской громаде. В результате удара пострадал мужчина.