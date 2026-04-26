В Сумской области в результате удара российского БПЛА погибли два человека — ОВА

26 апреля, 03:49
Google Читайте NV в Google
Обломки российского беспилотника (иллюстративное фото) (Фото: Национальная полиция Украины)

Обломки российского беспилотника (иллюстративное фото) (Фото: Национальная полиция Украины)

В Сумской области в результате атаки российского дрона погибли два человека — 48-летний и 72-летний мужчины. Об этом в Telegram сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

По его словам, россияне нанесли удар по мужчинам на территории Белопольской громады вблизи одного из населенных пунктов, менее чем в 5 км от государственной границы с Россией.

Реклама

20 апреля сообщалось, что в Сумской области в результате атак российских БПЛА на гражданские автомобили были ранены четыре человека.

Как сообщил Олег Григоров, на выезде из Путивльской громады вражеский дрон попал в гражданский автомобиль. Пострадали три женщины — их доставили в больницу.

Еще одно авто россияне атаковали в Николаевской сельской громаде. В результате удара пострадал мужчина.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Война России против Украины Сумская область атака дронами

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies