В Сумской области умер 79-летний мужчина, который получил ранение во время работы ПВО по вражеским целям в Конотопе

3 октября, 22:39
Работа украинских ПВО по вражеским целям (Фото: Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

79-летний мужчина, который получил тяжелые ранения во время российской атаки в Конотопской общине 30 сентября, скончался в больнице.

Об этом 3 октября заявил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

«79-летний мужчина получил тяжелые ранения 30 сентября. Четыре дня врачи боролись за его жизнь, однако сегодня сердце мужчины остановилось. Искренние соболезнования родным и близким», — сказал он.

30 сентября мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что в центре города Конотоп 79-летний мужчина получил пулевое ранение в живот во время работы ПВО по вражеским целям.

«В центре ранен мужчина 79 лет пулей в живот. Пуля ПВО! Поэтому не находимся возле окон и на улице во время работы ребят!», — заявлял чиновник.

В тот же день в Сумской области в результате российского удара погибли супруги и двое их детей.

Россияне прицельно ударили беспилотником по жилому дому в селе Чернетчина Краснопольской общины, сообщал председатель Сумской ОВА Олег Григоров.

Редактор: Дмитрий Видоменко

Теги:   Конотоп Сумская область ПВО Артем Семенихин

