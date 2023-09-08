Удар РФ по рынку в Константиновке: количество пострадавших возросло до 37 человек
В результате удара РФ по рынку в Константиновке погибли 16 человек (Фото:ГСЧС)
Количество пострадавших в результате удара РФ по Константиновке Донецкой области 6 сентября возросло до 37 человек.
Как сообщили в пресс-службе Донецкой областной военной администрации в Telegram, удалось установить информацию относительно еще четырех раненых.
Другие детали не уточняются.
6 сентября российские оккупанты нанесли удар по городу Константиновка. Поисково-спасательная операция в городе завершена.
Погибли 16 человек.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что среди жертв российского обстрела — один ребенок.
Позже глава МВД Игорь Клименко в эфире телемарафона заявил, что информация о погибшем ребенке пока не подтверждается, на месте работают ДНК-лаборатории.