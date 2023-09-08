Удар РФ по рынку в Константиновке: количество пострадавших возросло до 37 человек 8 сентября, 09:12 В результате удара РФ по рынку в Константиновке погибли 16 человек (Фото:ГСЧС)

Количество пострадавших в результате удара РФ по Константиновке Донецкой области 6 сентября возросло до 37 человек.

Как сообщили в пресс-службе Донецкой областной военной администрации в Telegram, удалось установить информацию относительно еще четырех раненых.

Другие детали не уточняются.

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6 сентября российские оккупанты нанесли удар по городу Константиновка. Поисково-спасательная операция в городе завершена.

Погибли 16 человек.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что среди жертв российского обстрела — один ребенок.

Позже глава МВД Игорь Клименко в эфире телемарафона заявил, что информация о погибшем ребенке пока не подтверждается, на месте работают ДНК-лаборатории.