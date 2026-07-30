Более 50 домов повреждены в результате утренней атаки РФ на Прикарпатье (Фото: Светлана Онищук/Facebook)

В результате утренней атаки России в Ивано-Франковской области повреждены один промышленный объект, более 50 жилых домов и девять хозяйственных построек в Калушском и Ивано-Франковском районах.

Об этом в четверг, 30 июля, сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

По предварительным данным, пострадавших нет.

«На местах работают все соответствующие службы и комиссии, которые проводят обследование и определяют объемы нанесенного ущерба», — отметила глава ОВА.

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Фото: Светлана Онищук/Facebook

Фото: Светлана Онищук/Facebook

Фото: Светлана Онищук/Facebook

По её словам, власти также взаимодействуют с международными донорами и благотворительными организациями, чтобы оказать помощь жителям, чье имущество было повреждено в результате атаки.

Онищук призвала жителей области не приближаться к обломкам ракет или другим подозрительным предметам и не прикасаться к ним. В случае обнаружения таких объектов необходимо сообщить в соответствующие службы по номерам 101 или 102.

Воздушную тревогу на Прикарпатье объявили в 3:56. Около 4:38 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении крылатой ракеты в направлении Ивано-Франковска. Первые взрывы в области прогремели примерно в 4:49, после чего жители Ивано-Франковской, Калушской и Бурштынской общин слышали повторные взрывы.

Ранее в областной военной администрации сообщали, что предварительно информации о пострадавших и разрушениях не было. Позже, после обследования территорий, стало известно о повреждении гражданской и промышленной инфраструктуры.

Ракетный удар РФ 30 июля — главное

В ночь на 30 июля Россия совершила массированную атаку на Украину, в частности на западные области.

Российские войска выпустили по Львову 22 крылатые ракеты. В результате удара повреждены два многоэтажных дома. Один человек погиб, по меньшей мере 34 пострадали.

30 июля в пригороде Кривого Рога в результате прямого попадания российской баллистической ракеты в частный дом, где проживала многодетная семья, погибли трое детей и трое взрослых.

30 июля в Польше прогремел мощный взрыв. Утром польская полиция сообщила, что обнаружила в Люблинском воеводстве воронку и обломки неопознанного объекта. Их нашли в поле, между деревнями Тарнава-Колония и Токары.