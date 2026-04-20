Россия утром атаковала Полтавскую область: обломки упали на территорию предприятия, есть пострадавшие

20 апреля, 10:58
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В Полтавском районе есть повреждения в результате атаки РФ (иллюстративное фото) (Фото: State Emergency Service of Ukraine in Odesa region/Handout via REUTERS)

В Полтавском районе есть повреждения в результате атаки РФ (иллюстративное фото) (Фото: State Emergency Service of Ukraine in Odesa region/Handout via REUTERS)

Утром в понедельник, 20 апреля, страна-агрессор Россия атаковала Полтавский район, в результате чего пострадали два человека.

Председатель Полтавской ОГА Виталий Дякивнич сообщил, что в регионе работала противовоздушная оборона.

По его словам, в результате падения обломков на территорию одного из предприятий повреждено остекление здания и два автомобиля.

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Два человека получили травмы средней тяжести, им оказывают необходимую помощь, добавили в ОГА.

Воздушные силы ВСУ заявили, что ночью российская армия атаковала Украину 142 ударными БпЛА типа Shahed, в частности реактивными, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 113 вражеских дронов.

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В Кривом Роге Россия атаковала шахедом объект инфраструктуры. В Николаеве в результате российской атаки были повреждены многоэтажка, частные дома, авто, ЛЭП и трамвайные пути.

Россияне также атаковали дронами Броварской район Киевской области, в результате чего пострадал мужчина, горели частные дома.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Полтавская область Война России против Украины атака шахедов Полтава

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