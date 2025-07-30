Поезда изменили маршруты: в Павлограде Днепропетровской области в результате атаки РФ повреждены вокзал и железнодорожные пути

30 июля, 08:52
Войска РФ атаковали дронами железную дорогу в Павлограде Днепропетровской области 30 июля 2025 года (Фото: Укрзализныця / Facebook)

Войска страны-агрессора России в ночь на среду, 30 июля, атаковали железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области, в результате чего повреждены вокзал, пути и контактная сеть в Павлограде.

Об этом сообщила Укрзализныця.

Пассажиры и железнодорожники не пострадали, они находились в укрытиях.

В результате атаки РФ пригородные поезда курсируют по измененному маршруту:

  • № 6272 будет курсировать по маршруту Варваровка — Лозовая (вместо Синельниково-1 — Лозовая);
  • № 6277 — по маршруту Лозовая — Варваровка (вместо Лозовая — Днепр);
  • № 7010 по маршруту Каменское — Орловщина (вместо Каменское — Краматорск);
  • № 6536 по маршруту Запорожье-2 — Синельниково-1 (вместо Запорожье-2 — Лозовая).

Ранее 30 июля глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что россияне ночью атаковали регион дронами, 24 из них удалось обезвредить. Зафиксировано попадание в Павлограде, пострадал 70-летний мужчина. По данным ОВА, в городе повреждено транспортное предприятие, возникли несколько пожаров.

До этого сообщалось о взрывах в Павлограде.

