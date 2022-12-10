Одесса обесточена. На восстановительные работы после атаки РФ нужно больше времени, чем обычно — ОП 10 декабря, 14:55 На этой неделе в Одессе удалось восстановить почти все энергообеспечение после ударов РФ по объектам критической инфраструктуры (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

Одесса остается обесточенной после ударов РФ дронами-камикадзе по объектам инфраструктуры в регионе. Ситуация сложная, но контролируемая.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в субботу, 10 декабря.

На этой неделе в городе удалось восстановить почти все энергообеспечение. После очередной атаки в Одессе подключены только объекты критической инфраструктуры: больницы, роддомы, котельные и насосные станции.

Видео дня

«На восстановительные работы требуется больше времени, чем обычно. Власти и коммунальщики работают круглосуточно. Мы уже восстанавливаем разрушенное. В Одессе и области работают все „пункты несокрушимости“», — добавил он.

В ночь на 10 декабря Воздушные силы ВСУ сбили десять из 15 дронов-камикадзе, атаковавших юг Украины: по четыре в Николаевской и Херсонской областях и два в Одесской. В ДТЭК заявили, что из-за масштаба разрушений сразу нескольких объектов энергоинфраструктуры ситуация с электроснабжением в Одесской области сложная, у всех жителей Одессы нет света.

