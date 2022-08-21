Над Черным морем у Одесской области сбили две российские ракеты типа Калибр

21 августа, 07:29
Силы ПВО сбили две вражеские ракеты Калибр (Фото:Воздушное командование Восток)

Силы ПВО сбили две вражеские ракеты Калибр (Фото:Воздушное командование Восток)

В ночь на воскресенье, 21 августа, над Черным морем у Одесской области силы украинской ПВО сбили две российские крылатые ракеты типа Калибр.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета Одессы в Telegram со ссылкой на информацию Оперативного командования Юг.

«21 августа, около 03.00, зенитным ракетным подразделением воздушного командования Юг над морем уничтожены две крылатые ракеты типа Калибр, которые оккупанты выпустили именно из акватории Черного моря», — отметили там.

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Информацию об уничтожении вражеских ракет подтвердил и спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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«Одещина. Ночью подразделение ПВО уничтожило над морем две вражеские ракеты типа Калибр», — написал он в Telegram.

Ночью 21 августа в Одессе и Одесской области была объявлена воздушная тревога. Сообщалось, что в городе были слышны взрывы.

https://www.youtube.com/watch?v=JpHfgl5znP4

Войска РФ регулярно наносят ракетные удары по региону и целенаправленно разрушают инфраструктуру курортного поселка Затока.

17 августа оккупанты советскими ракетами Х-22 из стратегической авиации уничтожили очередную базу отдыха, «где не было ни одного украинского солдата и ни одной боевой техники».

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Одесская область Ракетные удары Война России против Украины Калибр ПВО Украины

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