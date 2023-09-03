Удар РФ по Одесской области: атака на инфраструктуру длилась почти четыре часа, пострадали два сотрудника порта — глава ОВА 3 сентября, 09:32 Спасатели ликвидируют последствия ночного удара РФ по портовой инфраструктуре Одесской области (Фото:ГСЧС)

В результате атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Одесской области в ночь на воскресенье, 3 сентября, пострадали два сотрудника одного из портов региона.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram.

По его словам, они получили травмы в результате попадания вражеского дрона-камикадзе Shahed по портовой инфраструктуре. Пострадавшие госпитализированы.

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Глава ОВА добавил, что ночная атака войск РФ длилась в течение 3,5 часа.

На месте попадания работают все соответствующие службы.

Спасатели также опубликовали фото ликвидации последствий ночной атаки РФ.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В ночь на 3 сентября РФ атаковала юг Украины дронами-камикадзе Shahed. Воздушную тревогу объявляли также в Херсонской и Николаевской областях.

Оккупанты выпустили 25 шахедов, 22 из них удалось сбить.

В Одесской области зафиксированы попадания по портовой инфраструктуре. О каком именно порте идет речь, пока не уточняется.



