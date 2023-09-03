Удар РФ по Одесской области: атака на инфраструктуру длилась почти четыре часа, пострадали два сотрудника порта — глава ОВА
Спасатели ликвидируют последствия ночного удара РФ по портовой инфраструктуре Одесской области (Фото:ГСЧС)
В результате атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Одесской области в ночь на воскресенье, 3 сентября, пострадали два сотрудника одного из портов региона.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram.
По его словам, они получили травмы в результате попадания вражеского дрона-камикадзе Shahed по портовой инфраструктуре. Пострадавшие госпитализированы.
Глава ОВА добавил, что ночная атака войск РФ длилась в течение 3,5 часа.
На месте попадания работают все соответствующие службы.
Спасатели также опубликовали фото ликвидации последствий ночной атаки РФ.
В ночь на 3 сентября РФ атаковала юг Украины дронами-камикадзе Shahed. Воздушную тревогу объявляли также в Херсонской и Николаевской областях.
Оккупанты выпустили 25 шахедов, 22 из них удалось сбить.
В Одесской области зафиксированы попадания по портовой инфраструктуре. О каком именно порте идет речь, пока не уточняется.