Утренняя боевая работа. В Воздушных силах показали, как сбивали российскую ракету над Одесской областью — видео

17 сентября, 11:04
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Момент сбития российской ракеты (Фото:Скриншот из видео Николай Олещук/Telegram)

Момент сбития российской ракеты (Фото:Скриншот из видео Николай Олещук/Telegram)

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук показал момент сбития российской крылатой ракеты во время утренней атаки страны-агрессора РФ в воскресенье, 17 сентября, на Одесскую область.

Соответствующее видео командующий опубликовал в Telegram.

«Для тех, кто не спит — утренняя боевая работа воинов воздушного командования Юг по рашистским крылатым ракетам! 17 сентября 2023 года. Одесская область. Любимый город может спать спокойно!» — подчеркнул Олещук.

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Он также поблагодарил воинов противовоздушной обороны за продуктивную работу.

В ночь на воскресенье, 17 сентября, россияне запустили по Украине шахеды и крылатые ракеты. Атака была направлена преимущественно на Одесскую область.

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Силам ПВО удалось сбить 12 из 16 вражеских целей, в том числе все вражеские дроны. Ракеты, которые не удалось сбить, попали по территории аграрного предприятия в Одесской области.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Одесская область Одесса Российская агрессия Крылатая ракета Видео ПВО Агрессия РФ Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины ракетная атака

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