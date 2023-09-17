Утренняя боевая работа. В Воздушных силах показали, как сбивали российскую ракету над Одесской областью — видео 17 сентября, 11:04 Момент сбития российской ракеты (Фото:Скриншот из видео Николай Олещук/Telegram)

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук показал момент сбития российской крылатой ракеты во время утренней атаки страны-агрессора РФ в воскресенье, 17 сентября, на Одесскую область.

Соответствующее видео командующий опубликовал в Telegram.

«Для тех, кто не спит — утренняя боевая работа воинов воздушного командования Юг по рашистским крылатым ракетам! 17 сентября 2023 года. Одесская область. Любимый город может спать спокойно!» — подчеркнул Олещук.

Видео дня

Он также поблагодарил воинов противовоздушной обороны за продуктивную работу.

В ночь на воскресенье, 17 сентября, россияне запустили по Украине шахеды и крылатые ракеты. Атака была направлена преимущественно на Одесскую область.

Силам ПВО удалось сбить 12 из 16 вражеских целей, в том числе все вражеские дроны. Ракеты, которые не удалось сбить, попали по территории аграрного предприятия в Одесской области.