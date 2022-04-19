Ночная атака РФ на Николаев: снаряд оккупантов повредил электроопору, ранены два человека
Российские оккупанты обстреляли Николаев (Фото:ГСЧС в Николаевской области)
В результате атаки российских оккупантов на Николаев была повреждена электроопора.
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Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
«Сегодня российские войска в Николаеве „денацифицировали“ электрическую опору. Воронка метров, наверное, 20 шириной и 5 метров вглубь», — рассказал он в своем Telegram.
Сенкевич добавил, что в результате обстрела ранения получили два человека. Погибших нет.
В ночь на 19 апреля российские оккупанты обстреляли Николаев из артиллерии. В результате атаки возник пожар в жилом доме и складском помещении строительного магазина на Херсонском шоссе.
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