Россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру Нежина: в ГСЧС показали последствия

Российские оккупанты атаковали объекты железнодорожной инфраструктуры Нежина в Черниговской области . В ГСЧС показали последствия российского удара.

Там отметили, что в ночь на среду, 8 октября, россияне попали в объекты железнодорожной инфраструктуры, в результате чего возникли пожары. Повреждения получили железнодорожное полотно, пути сообщения и складские помещения.

Утром 8 октября оккупанты совершили еще один удар по объекту инфраструктуры. Как отметили спасатели, предварительно, пострадавших нет.

Фото: ГСЧС Украины / Telegram

В Укрзализныце сообщили об отмене ряда рейсов и осложнении движения поездов Нежинского направления из-за российского обстрела.

Впоследствии в компании отметили, что на Нежинском направлении продолжается движение под резервными тепловозами, а часть поездов следуют объездными маршрутами.

В Укрзализныце сообщили, что наибольшие задержки на таких рейсах:

№ 779/790 Сумы — Киев — в конечную точку прибудет с задержкой в четыре часа,

№ 116 Киев — Сумы — задержка составляет пять часов,

№ 785/786 Киев — Терещенская ( Шостка) задерживается на три часа 37 минут,

Шостка) задерживается на три часа 37 минут, № 787/788 Терещенская ( Шостка) — Киев задерживается на четыре часа,

Шостка) — Киев задерживается на четыре часа, № 113/114 Харьков — Львов — задерживается на два часа 20 минут,

141/142 Чернигов — Ивано-Франковск — прибудет с задержкой в два часа 30 минут,

№ 45/46 Ужгород — Харьков — задерживается на два часа 5 минут.

В сообщении также отмечается, что пригородные поезда Нежинского направления курсируют по графику, за исключением региональных поездов:

№ 892/891 Фастов — Славутич с задержкой 6,5 часов,

№ 895 Конотоп — Фастов, задержка примерно 6,5 часов.

На станции Носовка дополнительно ограничены следующие рейсы:

№ 6914 Киев ( Северная) — Носовка, прибытие в 16:25,

Северная) — Носовка, прибытие в 16:25, № 6918 Киев-Волынский — Носовка, прибытие в 19:03,

№ 6920 Киев-Волынский — Носовка, прибытие в 19:44,

№ 6924 Киев-Волынский — Носовка, прибытие в 20:28,

№ 6927 Носовка — Киев-Волынский, отправление в 20:42,

№ 6926 Киев ( Северная) — Носовка, прибытие в 21:28,

Северная) — Носовка, прибытие в 21:28, № 6928 Киев-Волынский — Носовка, прибытие в 23:05.

В Укрзализныце также сообщили, что из-за российской атаки временно 8 октября не будет курсировать поезд № 6916 Киев-Волынский — Нежин и 9 октября № 6903 Нежин — Киев-Волынский.

7 октября российские оккупанты атаковали Нежинский район в Черниговской области, дроны попали возле железнодорожной станции перегона Носовка — Нежин. В горсовете сообщали о временном прекращении движения железнодорожного транспорта. В ОВА сообщали о попадании БпЛА на территории инфраструктурного объекта и предприятия, которое не функционирует, в Нежине.

В ночь на 8 октября Воздушные силы ВСУ снова сообщали о движении дронов в районе Нежина.