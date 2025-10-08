Россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру Нежина: в ГСЧС показали последствия
Последствия российских ударов по Нежину Черниговской области (Фото: ГСЧС Украины / Telegram)
Российские оккупанты атаковали объекты железнодорожной инфраструктуры Нежина в Черниговской области. В ГСЧС показали последствия российского удара.
Там отметили, что в ночь на среду, 8 октября, россияне попали в объекты железнодорожной инфраструктуры, в результате чего возникли пожары. Повреждения получили железнодорожное полотно, пути сообщения и складские помещения.
Утром 8 октября оккупанты совершили еще один удар по объекту инфраструктуры. Как отметили спасатели, предварительно, пострадавших нет.
В Укрзализныце сообщили об отмене ряда рейсов и осложнении движения поездов Нежинского направления из-за российского обстрела.
Впоследствии в компании отметили, что на Нежинском направлении продолжается движение под резервными тепловозами, а часть поездов следуют объездными маршрутами.
В Укрзализныце сообщили, что наибольшие задержки на таких рейсах:
- № 779/790 Сумы — Киев — в конечную точку прибудет с задержкой в четыре часа,
- № 116 Киев — Сумы — задержка составляет пять часов,
- № 785/786 Киев — Терещенская (Шостка) задерживается на три часа 37 минут,
- № 787/788 Терещенская (Шостка) — Киев задерживается на четыре часа,
- № 113/114 Харьков — Львов — задерживается на два часа 20 минут,
- 141/142 Чернигов — Ивано-Франковск — прибудет с задержкой в два часа 30 минут,
- № 45/46 Ужгород — Харьков — задерживается на два часа 5 минут.
В сообщении также отмечается, что пригородные поезда Нежинского направления курсируют по графику, за исключением региональных поездов:
- № 892/891 Фастов — Славутич с задержкой 6,5 часов,
- № 895 Конотоп — Фастов, задержка примерно 6,5 часов.
На станции Носовка дополнительно ограничены следующие рейсы:
- № 6914 Киев (Северная) — Носовка, прибытие в 16:25,
- № 6918 Киев-Волынский — Носовка, прибытие в 19:03,
- № 6920 Киев-Волынский — Носовка, прибытие в 19:44,
- № 6924 Киев-Волынский — Носовка, прибытие в 20:28,
- № 6927 Носовка — Киев-Волынский, отправление в 20:42,
- № 6926 Киев (Северная) — Носовка, прибытие в 21:28,
- № 6928 Киев-Волынский — Носовка, прибытие в 23:05.
В Укрзализныце также сообщили, что из-за российской атаки временно 8 октября не будет курсировать поезд № 6916 Киев-Волынский — Нежин и 9 октября № 6903 Нежин — Киев-Волынский.
7 октября российские оккупанты атаковали Нежинский район в Черниговской области, дроны попали возле железнодорожной станции перегона Носовка — Нежин. В горсовете сообщали о временном прекращении движения железнодорожного транспорта. В ОВА сообщали о попадании БпЛА на территории инфраструктурного объекта и предприятия, которое не функционирует, в Нежине.
В ночь на 8 октября Воздушные силы ВСУ снова сообщали о движении дронов в районе Нежина.