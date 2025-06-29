В Сети появилось фото шахеда, якобы упавшего во Львове, Садовый опроверг и рассказал, откуда оно на самом деле

Информация о российском беспилотнике, который во время массированной атаки страны-агрессора России в ночь на воскресенье , 29 июня, якобы упал во Львове, является ложной.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в своем Telegram-канале.

«В Сети распространяют ложную информацию, якобы во Львове упал шахед. Это не соответствует действительности», — сообщил Садовый.

Реклама

По его словам, фотоснимок старый и был сделан во время выставки.

Ранее 29 июня в Сети начало распространяться фото, где на брусчатке лежит вражеский беспилотник. В комментарии к фото утверждалось, что БпЛА упал в историческом центре Львова.

В ночь на воскресенье Россия нанесла новый массированный удар по Украине, под вражеской атакой оказалась и Львовщина.

Как сообщал Андрей Садовый, враг пытался бить по критической инфраструктуре.

«Несмотря на сложность этой ночной комбинированной атаки, во Львове не пострадал ни один человек и ни одно гражданское здание», — подчеркнул городской голова.

В Дрогобыче Львовской области в результате попаданий произошел масштабный пожар на объекте промышленной инфраструктуры. Из-за обстрелов в части города исчезла электроэнергия.