Число пострадавших в результате ракетной атаки РФ на Львов возросло до 26, еще 15 человек госпитализированы. Среди пострадавших есть дети, один ребенок находится в больнице.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Обновлено в 09:46. Из-под завалов пятиэтажки во Львове удалось извлечь девять человек, сообщил Козицкий. Большинство из них госпитализировали.

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Число пострадавших в результате ракетного удара по Львову возросло до 31. Среди них — трое детей. По предварительной информации, самой старшей пострадавшей — 93 года, самому младшему мальчику — 6 лет. Его госпитализировали с переломами двух конечностей.

Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами могут находиться еще три человека.

Ранее Козицкий сообщал о 15 пострадавших, среди которых — один спасатель.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что на улице Патона продолжается поисковая операция: под завалами поврежденной пятиэтажки остаются люди. По его словам, Россия направила на Львов 22 ракеты, одна из которых попала в жилой дом.

В городе повреждено более 20 жилых домов, а также школа и два детских сада.

В ночь на 30 июля Россия атаковала Украину ракетами и БПЛА. В частности, во Львове гремели взрывы.

В Киеве в результате обстрела баллистическими ракетами возникли пожары в двух районах. Известно об одном погибшем. В Кривом Роге погибли двое детей и четверо взрослых — российские оккупанты попали в дом многодетной семьи. Также о взрывах сообщалось в Полтаве, Виннице, Сумах, Днепре и других городах.