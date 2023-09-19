Россияне убили во Львове одного человека. Из-под завалов склада достали тело мужчины 19 сентября, 10:00 Российские оккупанты атаковали три промышленных склада во Львове (Фото:ГСЧС)

Во Львове в результате российской атаки в ночь на вторник, 19 сентября, погиб один человек — мужчина, работавший на складе.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

Ранее было известно о пострадавшем 26-летнем мужчине. В результате российской атаки у него открытый перелом конечности, его доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Также на месте удара была женщина, но в госпитале она не нуждалась.

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Россияне атаковали Львов иранскими дронами-камикадзе Shahed около 5 утра, попав в три промышленных склада. Там были продукты питания, бытовая химия, гуманитарная помощь. По состоянию на 08:50 пожар площадью до 10 тысяч квадратных метров еще не потушили.

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Садовый назвал возгорание одним из самых масштабных пожаров в городе с точки зрения разрушений и ущерба. По его словам, он составит сотни миллионов гривен.

Во время ночной атаки россиян, кроме Львова, взрывы прогремели в Кривом Роге, Одессе и Хмельницкой области. В Кривом Роге в результате атаки загорелось многоэтажное здание, повреждены близлежащие, в школе и детском саду выбиты окна.

Всего силы противовоздушной обороны уничтожили 27 из 30 ударных дронов, запущенных оккупантами.