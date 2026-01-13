Пять суток боролся за жизнь. В Кривом Роге умер мужчина, который получил ранения в результате ракетной атаки РФ 7 января

В Кривом Роге в больнице умер 67-летний мужчина , который получил ранения во время российской атаки баллистическими ракетами Искандер 7 января. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram.

По его словам, мужчина был в тяжелом состоянии, в результате взрыва ему оторвало ногу.

«Врачи пять суток боролись за его жизнь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью», — написал Вилкул.

Реклама

Армия страны-агрессора России вечером 7 января осуществила одну из крупнейших атак на Кривой Рог, в результате которой известно о пострадавших, а также наблюдались перебои с электричеством, водой и теплом.

В результате обстрела пострадали восемь человек, двое из которых находились в больнице на стационаре. Количество пострадавших в Кривом Роге возросло до 23, из них шесть детей. Вилкул сообщил, что российские оккупанты нанесли удары двумя баллистическими ракетами Искандер.

Минэнерго сообщало, что в результате российской атаки были полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области. Мэр Днепра Борис Филатов заявил о чрезвычайной ситуации национального уровня.