В Киевской области российский БПЛА попал в частный дом: вспыхнул пожар, есть пострадавшие

Последствия российского удара по селу Богдановка в Киевской области вечером 6 ноября (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)

Вечером пятницы, 6 ноября, российский беспилотник попал в частный дом в селе Богдановка Броварского района Киевской области. В результате удара дом получил повреждения, возник пожар.

Об этом сообщили в ГСЧС.

По информации спасателей, под завалами оказались супруги. Женщина 1960 года рождения смогла выбраться самостоятельно. Ее мужа, 1951 года рождения, спасатели ГСЧС оперативно извлекли из-под обломков.

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Оба пострадавших получили травмы. Пожар на месте попадания ликвидирован.

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

3 ноября в результате попадания российского дрона в жилой дом погибла школьница Екатерина Божко. Девочка училась в 10-м классе Хотовского академического лицея имени Левка Лукьяненко.

В ГСЧС Киевской области сообщили, что 3 ноября российский дрон попал в двухэтажный дом в селе Хотов Обуховского района. На месте возник пожар. Под завалами спасатели обнаружили тело девочки 2012 года рождения. Ее мать получила травмы.