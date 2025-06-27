Россия ночью атаковала Киевскую область: в трех районах повреждены дома и автомобили

В ночь на пятницу, 27 июня, российская армия массированно атаковала Киевскую область с помощью БПЛА и ракет .

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник.

Отмечается, что в области работали силы ПВО, есть сбитые вражеские цели.

По словам Калашника, в результате вражеской атаки в Фастовском районе ранения получил мужчина 1963 года рождения. Ему оказали необходимую помощь на месте, он отказался от госпитализации.

Кроме того, в Бориспольском и Фастовском районах повреждено по одному частному дому, а в Белоцерковском — помещение шиномонтажа и пять автомобилей.

Отмечается, что попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

В ночь на 27 июня Россия массированно атаковала Украину шахедами, баллистическими ракетами Кинжал с самолетов МиГ-31К и крылатыми ракетами. Под ударом были Староконстантинов в Хмельницкой области, Киев и Киевская область, Запорожье, Полтавщина.