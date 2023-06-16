Атака РФ на Киевщину: количество пострадавших возросло до шести

16 июня, 16:09
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ПВО (Фото:Воздушное командование «Запад» Воздушных Сил ВС Украины/Facebook)

ПВО (Фото:Воздушное командование «Запад» Воздушных Сил ВС Украины/Facebook)

В результате российской ракетной атаки на Киевщину в пятницу, 16 июня, от падения обломков в одном из населенных пунктов ранения получили шесть человек, среди них один ребенок.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook.

По его словам, один из пострадавших — водитель автотранспорта, получил ранения при перевозке хлеба.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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Сообщается, что в результате атаки разрушены три частных дома, 13 домов нуждаются в капитальном ремонте, еще 15 домов и два хозяйственных здания имеют незначительные повреждения. Всем владельцам домов будет оказана необходимая помощь.

Кроме того, в результате падения обломков возникло воспламенение лесной и травяной подстилки, их оперативно локализовали.

Ранее начальник полиции Киевской области Андрей Небитов сообщал, что в результате атаки пострадали двое детей и пожилая женщина , отвергнутая ударной волной.

Днем в пятницу, 16 июня, РФ нанесла новый массированный удар по Украине. Россияне запустили по столице крылатые и баллистические ракеты.

Воздушные силы ВСУ сообщили о сбитии шести аэробалистических ракет Кинжал, шести крылатых ракет Калибр и двух разведывательных беспилотников на подлете в Киев и над городом.

Это самый масштабный удар по Киеву за последние недели.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Киевская область Киевская ОГА Пострадавшие ракетная атака

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