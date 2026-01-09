Во время массированной российской атаки по Украине в ночь на 9 января было повреждено здание посольства Катара.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский напомнил, что Катар играет важную роль для посредничества с РФ, чтобы обсвобождать военнопленных и гражданских.

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«Кроме обычной нашей гражданской инфраструктуры и энергетических объектов, этой ночью российским дроном было повреждено здание посольства Катара. Государства, которое так много делает для посредничества с Россией, чтобы освобождать военнопленных и гражданских, содержащихся в российских тюрьмах», — отметил он.

Зеленский призвал к «четкой реакции мира», прежде всего в США.

«Россия должна получать сигналы, что это ее обязанность сосредоточиться на дипломатии, и чувствовать последствия каждый раз, когда снова сосредотачивается на убийствах и разрушении инфраструктуры. Также сегодняшний удар максимально громко напоминает всем нашим партнерам, что поддержка ПВО для Украины — это постоянный приоритет», — добавил президент.

Ночью в Киеве раздавались мощные взрывы. По последним данным властей, в результате комбинированной атаки РФ погибли четыре человека, в том числе медик, 25 — пострадали, повреждены жилые дома, больше всего — на левом берегу города.

Возникли перебои с теплоснабжением и электричеством, на левобережье ввели экстренные отключения света.

По данным Воздушных сил, ночью Россия запустила по Украине 242 дрона и 36 ракет, одна из которых — баллистическая ракета средней дальности с полигона Капустин Яр Астраханской области.