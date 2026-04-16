В Киеве в результате российской атаки повреждена производственная площадка ДТЭК

В ДТЭК сообщили о разрушении админзданий и производственных цехов после удара РФ по Киеву (иллюстративное фото) (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В Киеве в результате массированной атаки РФ повреждена производственная площадка ДТЭК. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В результате обстрела пострадал работник ДТЭК. Ему оказали всю необходимую помощь.

Разрушены административные здания и производственные цеха, повреждены 15 автомобилей.

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Сейчас бригады ДТЭК работают на месте и ликвидируют последствия российского удара.

В Укрэнерго заявили, что россияне осуществили атаку дронами на энергетическую инфраструктуру южных областей Украины, в результате чего были обесточены потребители в Николаевской и Херсонской областях.

Без света остались город Николаев и населенные пункты Николаевского и Баштанского районов.

По данным Воздушных сил, войска России в период с 07:00 15 апреля по 07:00 16 апреля осуществили две волны комбинированных атак по территории Украины с применением 703 воздушных целей.

РФ атаковала Украину 659 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, а также 44 ракетами.

В Киеве в результате массированной атаки четыре человека погибли, среди них — 12-летний ребенок, 60 человек пострадали.

В Одессе в результате атаки девять погибших и 23 раненых. Также оккупанты массированно ударили по Днепру, три человека погибли, еще 30 — пострадали. Сообщается о попадании в Харькове.