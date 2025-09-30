Не ушел в укрытие. В Киеве в результате российской атаки 28 сентября погиб водитель из Турции

В Киеве 28 сентября в результате атаки РФ погиб водитель из Сакарьи (Фото: İhlas Haber Ajansı / Esra Angün)

В Киеве в результате российской атаки 28 сентября , погиб водитель грузовика из турецкой провинции Сакарьи Теффик Бекташ. Об этом сообщает информагентство İhlas Haber Ajansı .

В материале сказано, что Бекташ вез груз в украинскую столицу. После разгрузки он решил подождать в таможенной зоне.

Как пишет İhlas Haber Ajansı, водитель остался в грузовике и не ушел в укрытие, несмотря на предупреждение об угрозе российского обстрела.

У мужчины осталось трое детей.

В ночь на 28 сентября армия страны-агрессора России атаковала Киев шахедами и ракетами. Последствия удара зафиксировали в семи районах столицы.

В результате обстрела погибли четыре человека, среди которых один ребенок. Еще 13 человек получили ранения. В Киеве было повреждено здание Института кардиологии и автомобили на парковке представительства ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская атака на Украину продолжалась более 12 часов. РФ применила почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в частности Кинжалы.