Не ушел в укрытие. В Киеве в результате российской атаки 28 сентября погиб водитель из Турции
В Киеве 28 сентября в результате атаки РФ погиб водитель из Сакарьи (Фото: İhlas Haber Ajansı / Esra Angün)
В Киеве в результате российской атаки 28 сентября, погиб водитель грузовика из турецкой провинции Сакарьи Теффик Бекташ. Об этом сообщает информагентство İhlas Haber Ajansı.
В материале сказано, что Бекташ вез груз в украинскую столицу. После разгрузки он решил подождать в таможенной зоне.
Как пишет İhlas Haber Ajansı, водитель остался в грузовике и не ушел в укрытие, несмотря на предупреждение об угрозе российского обстрела.
У мужчины осталось трое детей.
В ночь на 28 сентября армия страны-агрессора России атаковала Киев шахедами и ракетами. Последствия удара зафиксировали в семи районах столицы.
В результате обстрела погибли четыре человека, среди которых один ребенок. Еще 13 человек получили ранения. В Киеве было повреждено здание Института кардиологии и автомобили на парковке представительства ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская атака на Украину продолжалась более 12 часов. РФ применила почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в частности Кинжалы.