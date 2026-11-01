В Казатинской громаде Винницкой области в результате атаки РФ погибли двое взрослых, ранены трое детей

Медики и полицейские на месте прилета в Казатинской громаде Винницкой области, 1 ноября 2026 года (Фото: Наталья Заболотная через Telegram)

В результате российской атаки на Казатинскую громаду Винницкой области погибли двое взрослых и были ранены трое детей.

Об этом сообщила глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

Она уточнила, что попадание было между общежитием и одним из учебных заведений. В результате атаки мужчина погиб на месте, а женщина была госпитализирована в реанимацию, но спасти ее не удалось.

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Последствия российской атаки на Казатинскую громаду Винницкой области, 1 ноября 2026 года / Фото: Наталя Заболотна via Telegram

Последствия российской атаки на Казатинскую громаду Винницкой области, 1 ноября 2026 года / Фото: Наталя Заболотна via Telegram

Попадание было между общежитием и одним из учебных заведений.

Двое пятилетних детей и 16-летний подросток получили травмы средней тяжести и находятся в больнице.

Информация о последствиях атаки уточняется.