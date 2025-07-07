В Харькове в больнице умерла 34-летняя женщина, пострадавшая в результате утренней российской атаки

7 июля, 16:13
Поделиться:
Последствия российской атаки на Харьков 7 июля (Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram)

Последствия российской атаки на Харьков 7 июля (Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram)

В Харькове в больнице умерла 34-летняя женщина, которая получила тяжелые травмы в результате российской атаки дронами на Холодногорский район города в понедельник, 7 июля. Об этом сообщила областная прокуратура.

В прокуратуре отметили, что количество людей, которые получили ранения или испытали острую реакцию на стресс, возросло до 34. Среди них двое парней в возрасте семи и 17 лет, а также две девочки — 14 и девяти лет. У детей диагностировали острую стрессовую реакцию.

Реклама

Утром 7 июля россияне атаковали дронами Харьков и Запорожье. Как сообщили в ГСЧС, в Холодногорском районе Харькова под прицел российских атак попали жилые, административные и складские здания, объекты торговли и автомобили. Горели жилые здания и автомобили.

Читайте также:
В двух районах возникли пожары: спасатели показали последствия ночной атаки РФ на Харьков — фото

Также в Сухопутных войсках сообщили, что оккупанты ударили беспилотниками по областным ТЦК и СП в Харькове и Запорожье.

Российские БпЛА попали в здание Харьковского ТЦК и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Харьков Атака БПЛА Российская агрессия Агрессия РФ Война России против Украины атака шахедов

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies