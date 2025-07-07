В Харькове в больнице умерла 34-летняя женщина, пострадавшая в результате утренней российской атаки

В Харькове в больнице умерла 34-летняя женщина, которая получила тяжелые травмы в результате российской атаки дронами на Холодногорский район города в понедельник, 7 июля. Об этом сообщила областная прокуратура.

В прокуратуре отметили, что количество людей, которые получили ранения или испытали острую реакцию на стресс, возросло до 34. Среди них двое парней в возрасте семи и 17 лет, а также две девочки — 14 и девяти лет. У детей диагностировали острую стрессовую реакцию.

Утром 7 июля россияне атаковали дронами Харьков и Запорожье. Как сообщили в ГСЧС, в Холодногорском районе Харькова под прицел российских атак попали жилые, административные и складские здания, объекты торговли и автомобили. Горели жилые здания и автомобили.

Также в Сухопутных войсках сообщили, что оккупанты ударили беспилотниками по областным ТЦК и СП в Харькове и Запорожье.

Российские БпЛА попали в здание Харьковского ТЦК и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК.