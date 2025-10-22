Российская атака на детский сад в Харькове: появилось видео с моментом удара дрона по зданию

Россияне в среду, 22 октября, совершили дроновую атаку на Харьков , попав в детский сад в Холодногорском районе города. Областная прокуратура опубликовала видео с моментом удара и его последствиями.

На одной из записей видно, как дрон попадает в здание в Холодногорском районе.

На другом видео можно увидеть последствия атаки, которые были сняты с коптера. На записи видно разрушенные и выгоревшие от пожара здания.

Ранее днем 22 октября страна-агрессор Россия атаковала детский сад в Холодногорском районе Харькова, было слышно три взрыва, начался пожар.

Сначала сообщалось о пострадавших детях, но информация не подтвердилась.

Мэр Харькова Игорь Терехов отмечал, что в саду находилось 48 детей, на момент атаки они находились в укрытии.

Терехов также сообщил, что в результате российского удара по детскому саду погиб коммунальщик, который с коллегами убирал мусор и опавшие листья возле здания. Среди других коммунальщиков есть раненые. Также пострадали гражданские люди, которые были рядом со зданием.

В ГСЧС сообщали о девяти пострадавших. Также были повреждены магазин, кафе, офисное здание и шесть автомобилей.

