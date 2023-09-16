Атака РФ на Харьков: оккупанты нанесли пять ударов ракетами С-300, есть раненые — ОВА 16 сентября, 13:28 Ракета (Фото:REUTERS/Gene Blevins)

Российские оккупанты в субботу, 16 сентября, нанесли пять ударов ракетами С-300 по Холодногорскому району Харькова. В результате обстрела ранены пять человек. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Синегубов заявил, что пострадавшие находятся в легком и среднем состояниях, угрозы жизни нет. Сейчас экстренные службы ликвидируют последствия попаданий.

Ранее Сиегубов и городской голова Харькова Игорь Терехов сообщали о звуках взрывов в городе. Тогда отмечалось, что российские оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара. Видео дня Это первая атака на Харьков с 6 августа, когда оккупанты обстреляли город ракетами С-300.