Атака РФ на Харьков: оккупанты нанесли пять ударов ракетами С-300, есть раненые — ОВА

16 сентября, 13:28
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Ракета (Фото:REUTERS/Gene Blevins)

Ракета (Фото:REUTERS/Gene Blevins)

Российские оккупанты в субботу, 16 сентября, нанесли пять ударов ракетами С-300 по Холодногорскому району Харькова. В результате обстрела ранены пять человек. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Синегубов заявил, что пострадавшие находятся в легком и среднем состояниях, угрозы жизни нет. Сейчас экстренные службы ликвидируют последствия попаданий.

Ранее Сиегубов и городской голова Харькова Игорь Терехов сообщали о звуках взрывов в городе. Тогда отмечалось, что российские оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара.

Видео дня

Это первая атака на Харьков с 6 августа, когда оккупанты обстреляли город ракетами С-300.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Харьков Раненые ЗРК С-300 Взрыв в Харькове Война России против Украины Ракетный удар

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