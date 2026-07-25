Россия атаковала гражданское судно с кукурузой у побережья Одесской области, двое моряков пропали без вести

Россия дважды атаковала гражданское судно под флагом Палау во время его выхода из порта Одесской области.

Об этом сообщил министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник.

По его словам, судно перевозило почти 2,8 тысячи тонн кукурузы. В результате попаданий на борту возник пожар.

Реклама

По предварительной информации, удалось спасти семерых членов экипажа и украинского лоцмана, еще двое моряков на данный момент считаются пропавшими без вести — продолжается поисково-спасательная операция.

Калашник назвал это очередным преднамеренным ударом России по гражданской инфраструктуре и международному судоходству, подчеркнув, что страна-агрессор в очередной раз демонстрирует полное пренебрежение нормами международного права, создавая угрозу безопасности судоходства, мировой торговле и продовольственной безопасности.

23 июля Андрей Сибига заявил, что с начала июля Россия атаковала более 30 торговых судов в Черном море, пытаясь превратить его в зону страха и нестабильности посредством целенаправленных ударов по гражданскому судоходству. Из-за этих атак движение по украинскому морскому коридору было заблокировано, и Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН, предупредив о риске продовольственного кризиса для миллионов людей.

В ночь на 22 июля российские войска атаковали балкер Golden Rose — для спасения экипажа Госпогранслужба провела специальную операцию. 21 июля президент Румынии Никушор Дан сообщил об атаке на танкер для перевозки пропана Gas Lisbon под либерийским флагом примерно в 20 морских милях от румынского побережья — судно следовало из египетского порта Александрия в украинский порт Рени. Весь экипаж был спасен; трое моряков получили ранения, двое из них — ожоги. Сибига тогда заявил, что война представляет прямую угрозу свободе судоходства, морской безопасности в Черном море и восточному флангу НАТО.